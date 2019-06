Energia, startup ed inquinamento. Quale futuro per Modena e il suo territorio

Gli argomenti del clima, dell'inquinamento ma anche del mondo imprenditore e delle startup per la mobilità e per le energie rinnovabili sono state dibattute da esperti scelti da Camera di Commercio per un incontro con i giovani imprenditori. Quale futuro attende Modena e il suo territorio ? Se da un lato Save The Planet mette in allarme il territorio per le preoccupazioni legate al clima e ai danni che sono già oggi ben visibili e che andrano ad accentuarsi in futuro, dall'altro L'Agenzia per le Energie Rinnovabili di Modena spiega che ci sono ampie possibilità, così come è dimostrato dall'innovazione in campo Intelligenza Artificiale made in Modena raccontata da Energy Way.