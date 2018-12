I quattro eventi che hanno cambiato per sempre la storia di Modena

La storia modenese è ricca di eventi che hanno reso la nostra città famosa in tutto il mondo, eppure ci sono stati quattro fatti che se non fossero successi la città che vediamo oggi sarebbe completamente diversa. Il primo riguarda l'innondazione della città durante l'alto medioevo, infatti se ciò non fosse avvenuto oggi cammineremmo tra fori romani e anfiteatri, ma al contempo grazie a quell'evento oggi abbiamo il duomo, edificato in parte con materiale recuperato dalle opere dell'epoca. Non solo, infatti la stessa presenza di san geminiano è stata determinante nella nostra storia, infatti senza di lui nessuno avrebbe avuto motivo di edificare un grande duomo e senza di esso non saremmo stati davvero indipendenti dal potere di Nonantola prima e di Matilde di Canossa poi. E poi due altre eventi hanno determinato la nostra storia, infatti se nel 1288 i modenesi non avessero deciso di placare le guerre tra le famiglie nobili modenesi chiamando in città gli Estensi di Ferrara a governarci, probabilmente Modena avrebbe perso il suo ruolo strategico. Tuttavia, fu ancora più importante quella scelta perché quando nel 1597 gli Estensi fuggirono da Ferrara, consapevoli dell'arrivo dell'esercito papale di Clemente VIII e scelsero Modena, sia per prestigio sia per vicinanza, come nuova capitale. Se non fosse avvenuto ciò oggi non avremmo il palazzo ducale, canalgrande, il palazzo dei musei, la chiesa di san giorgio, di sant'agostino e di san vincenzo e la galleria estense.