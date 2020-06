VIDEO | Charles Leclerc guida la SF1000 sulle strade di Maranello

Un breve tragitto, dal cancello storico della fabbrica Ferrari fino all'ingresso del circuito di Fiorano. Appena qualche centinaio di metri, ma sufficienti a far emozionare. Questa mattina Charles Leclerc ha guidato la SF1000 sulle strade di Maranello. per l'occasione chiuse al traffico dalla Polizia Municipale per consentire il transito della monoposto di Formula 1 in tutta sicurezza.

Il pilota monegasco ha ironicamente postato su Instagram la foto del bolide all'uscita su via Abetone Inferiore, scrivendo: "Buongiorno Maranello! Scusa se ti ho svegliato questa mattina, stavo solo andando al lavoro".

Lavoro che nelle prossime ore il giovane talento e il compagno di squadra Sebastian Vettel porteranno avanti sulla pista di Fiorano con la SF17H - la vettura del mondiale 2018 - soprattutto per consentire al team e ai meccanici di famigliarizzare con le procedure introdotte dalla Fia per contenere il contagio anche nei box della Formula 1. Mondiale al via nel primo weekend di luglio sul circuito austriaco di Zeltweg.