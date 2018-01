Festa di San Geminiano. Tante persone in centro storico dalle prime ore del mattino

Una Modena che già dalle 9 sta riempiendo le vie principali del centro storico per la festa del patrono. Come ogni 31 Gennaio i modenesi ricordano il loro vescovo, San Geminiano, vissuto nel IV secolo e grazie al quale vi fu la conversione della città. Il Santo è così nel tempo diventato il simbolo della città, e sulla sua tomba del 397, è stata edificata prima una chiesa e poi il duomo nel 1099. Un legame forte tra il Santo e la città, tanto che i modenesi vengono spesso chiamati anche Zeminian, che in dialetto significa Geminiani. Come ogni anno è lunga la coda di persone che entrano nella cripta del duomo per vedere le spoglie del Santo e chiedere la benedizione sui propri cari e sulla città.

Una tradizione che quest'anno vedrà un piccolo cambiamento con la celebrazione della messa del Patrono non in duomo ma nella chiesa di San Francesco, a causa di lavori di ristrutturazione nella chiesa di piazza Grande. Sotto la Ghirlandina e lungo le principali vie del centro, è iniziata la tradizionale ricerca di prodotti interessanti eposti sulle centinaia di bancarelle presenti tra via Emilia, piazza Grande e corso Canalchiaro. Una tradizione che porta in centro ogni anno decine di migliaia di persone, tra il culto del Santo e la partecipazione alle bancarelle, oltre che all'attesa Corrida cittadina.