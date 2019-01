Festa di San Geminiano tra la tradizione, il mercato e Musei Civici aperti

Come ogni 31 Gennaio i modenesi si sono raccolti in centro storico per festeggiare il Santo Patrono Geminiano. Una figura vissuta a metà del IV secolo e che ha lasciato una grande tradizione dopo di sé arricchita da leggende medievali e riti secolari. La neve non ha fermato i modenesi interessati alle bancarelle del centro storico e alla visita al Santo in Duomo. Una tradizione che ha visto la banda con la colonna delle autorità religiose e politiche cittadine sfilare dal Palazzo Comunale fino in Duomo per celebrare la Santa Messa. Un'occasione, la giornata di oggi, anche per conoscere meglio la storia di Modena e di San Geminiano grazie alle visite ai Musei Civici di Palazzo dei Musei alle 10.30, 16.00 e 17.000 in un viaggio che potrà concludersi alla Gispoteca "Graziosi" aperta per l'occasione.