Quello che si è chiuso ieri è un lungo weekend del Festival della Filosofia ha raccolto un gran numero di persone appassionate alla filosofia e all'attualità provenienti non solo dall'Emilia-Romagna, ma da tutta Italia. Un viaggio che per alcuni è partito persino da Catania o da Bari, e che ha portato molti a fermarsi in città anche 3 giorni.