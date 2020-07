FestivalFilosofia. Carnevali sul tema Macchine: "Le controlliamo o siamo controllati da loro?"

L'edizione 2020 del FestivalFilosofia trova un nesso tra il tema e la situazione attuale, ovvero da un lato gli interrogativi filosofici sulla tematica delle "Macchine" e dall'altro per necessità, dato il momento storico che viviamo, di integrare alla partecipazione tradizionale quella digitale. Da qui si parte per affrontare insieme a Barbara Carnevali, nuovo membro del Comitato Scientifico del Consorzio del FestivalFilosofai, alcune delle domande che poniamo in questo periodo storico.