La Fondazione San Carlo festeggia i 400 anni di vita con una mostra innovativa

Un originale progetto di valorizzazione e scoperta partecipata, in vista dei 400 anni dalla nascita della Fondazione Collegio San Carlo, che prevede come momento inziale la mostra Disegni dal passato, dal presente e dal futuro, ad ingresso libero, che offre un inedito percorso dedicato al passato, al presente e al futuro della Fondazione Collegio San Carlo. Nella cornice della Chiesa di San Carlo, in via San Carlo 7 a Modena, quattro postazioni, attraverso un’avanzata tecnologia di illustrazione robotizzata, presentano le attività culturali, la storia e il patrimonio artistico e archivistico della Fondazione. Sui tavoli al centro della chiesa i visitatori potranno interagire con i materiali presenti nell’esposizione - fruibile anche con visite guidate - dando il proprio originale contributo, relativamente a quattro nuclei tematici che caratterizzano la Fondazione, e potranno anche partecipare a laboratori di filosofia rivolti agli adulti.