In mostra gli abiti più belli del Teatro Pavarotti nelle sale del Collegio San Carlo

Il teatro fa moda è la mostra che si tiene al primo piano della Fondazione San Carlo, inaugurata ieri e che continuerà fino al 16 Giugno, in cui si raccontano le eccellenze modenesi, Motori, Belcanto e Moda, che si integrano in un'esposizione che unisce questi mondi anche attraverso un compositore che rappresenta il melodranna, ovvero Giacomo Puccini. L'autore di capolavori come Tosca, Boheme, Turandot, solo per citare le più celebri, era anche un grande appassionato di automobili.