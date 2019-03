Friday For Future. Anche a Modena l'iniziativa grazie ad un dodicenne

In tutto il mondo si stanno organizzando manifestazioni per dire ai politici di fare qualcosa per investire la rotta sul tema del clima. Il movimento Friday for Future è nato a seguito del discorso di una giovanissima svedese, Greta Thumberg, che ha lanciato il suo messaggio al mondo. A Modena a prendere in mano il tema è stato Alex Guidi, un ragazzo che di 12 anni che ha molto a cuore il tema dell'ambiente e che è riuscito a raccogliere in piazza ogni venerdì più di 50 persone.