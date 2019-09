IL VIDEO - Studenti modenesi manifestano in centro storico per l'ambiente

Puntuale come da annuncio degli organizzatori - il comitato locale di Friday For Future - alle 9.30 ha mosso i primi passi lungo via Emilia Centro il corteo modenese di chi ha aderito allo Sciopero Globale per il Clima, giunto ormai alla sua terza edizione. Circa duemila le persone che hanno sfilato attraverso il centro e i viali per poi confluire in Piazza Grande alle ore 11.30 per il comizio finale. Altre centinaia e centinaia di ragazzi, tuttavia, hanno osservato le prime fasi della manifestazione per poi prendere altre strade e concedersi una mattinata libera.