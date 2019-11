IL VIDEO - Furti di Rolex con la tecnica dell'abbraccio

Nelle scorse settimane si è verificata una "ondata" di furti con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio: in diverse occasioni altrettanti uomini anziani sono stati avvicinati da una donna, che ha cercato in modo affabile di venire a contatto con loro con l'obiettivo di sfilare dal polso il prezioso orologio che le vittime portavano. Fra i vari casi segnalati, tre in particolare sono stati risolti dalle forze dell'ordine, che hanno identificato e arrestato gli autori.