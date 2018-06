Giapponizzati. Una mostra di moda giapponese immersa nella chiesa di San Carlo

Quanto si dimostrerà Giapponizzata Modena? Le premesse sono ottime e lo si avverte mettendo piede all'interno della bellissima chiesa di San Carlo, scelta come location per questa mostra che in pochi passi permette ai modenesi di viaggiare dall'altra parte del mondo. Giapponizzati è una mostra che unisce l'Italia con il Giappone, sarà perché ispirata al primo ambasciatore giapponese in Italia, sarà perché i ricami e le tradizioni tessili nipponiche sono state reinterpretate da giovani e talentuosi stilisti italiani, e sarà perché la ricerca della bellezza italiana è avvenuta tramite uno dei massimi esperti della moda italiana, Stefano Dominella, in una mostra portata a Modena da Modenamoremio, che per un mese soddisferà i gusti più particolari.