Giorno della Memoria. Ricordi e storie del Campo di concentramento di Fossoli

Il 27 Gennaio è un giorno buio per il mondo, e in particolare per il territorio modenese, che vide nella sua Fossoli, a due passi da Carpi, violenze e abusi nel Campo di concentramento e prigionia di Fossoli. In questo luogo le persone venivano tenute per alcuni giorni prima di partire per i campi di lavoro e sterminio nazisti, tra cui personaggi come Primo Levi. Il campo fu voluto del Regio Esercito Italiano nel 1942 come campo di prigionia per i britannici, ma con l'8 Settembre diventò la porta per l'inferno. Nel 1944 il campo fu diviso in due parti, la prima destinata ai prigionieri militari, e la seconda ai civili, tra cui gli ebrei. Tuttavia, una storia, quella di Fossoli, che si concluse positivamente, quando nel 1947 il carpigiano Don Zeno Saltini occupò il luogo per formare la Comunità di Nomadelfia, per aiutarei bambini abbandonati e gli orfani di guerra.