Un gruppo di giovani modenesi ha raccolto i fondi per acquistare coperte per i senzatetto

E' da Chiara Ciccia Romito e Rossella Caci l'idea di raccogliere fondi per acquistare coperte per i senzatetto. Dopo l'episodio di Trieste, in cui il vicesindaco aveva gettato nel cassetto le coperte di un senzatetto, le due ragazze hanno deciso di mettersi in gioco e hanno trovato un gruppo di giovani pronti a cotribuire. Il progetto è andato a buon fine riuscendo ad acquistare più di cento coperte, che ora saranno distribuite nelle città in cui c'è bisogno.