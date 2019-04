Guernica e Centri Sociali alle ex fonderie Crocetta per manifestazione del 25 Aprile

Dalle ex Fonderie Riunite fino al Porta Nord, davanti al monumento al Migrante. E' il percorso che ha visto snodarsi questa mattina tra le 10 e le 11.30 il corteo organizzato dallo Spazio Guernica per rivendicare una diversa visione della Festa di Liberazione rispetto a quella celebrata a livello istituzionale in centro storico. Una cinquantina le persone, per lo più giovani, che hanno preso parte alla manifestazione, che ha visto anche la presenza di esponenti SI Cobas.