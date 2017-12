Dichiarata inagibile la Stazione Piccola. Sospesa la licenza del bar

E' stata dichiarata inagibile la Stazione Piccola di Modena che si affaccia su Piazza Manzoni a seguito di un'ordinanza d'urgenza del Comune. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i proprietari della struttura (Rfi) e il gestore del bar La Piccola Stazione. Il motivo sarebbe legato alla grave pericolosità del solaio al primo piano, a seguito di una perizia che ha sottolineato il visibile aggravamento della situazione. Una doccia ghiacciata per il proprietario del Bar della stazione, costretto ad abbassare le serrande.