Auto. Inaugurato il nuovo showroom di Lexus a Modena

Lexus Modena ha inaugurato il nuovo showroom ieri sera con un evento dedicato ed esclusivo, con 500 persone partecipanti. La serata di inaugurazione ha visto la partecipazione delle istituzioni con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insieme a Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Italia, nella nota cerimonia del tè.

Quando si racconta Modena lo si fa parlando della città dei motori per eccellenza. E quando si descrive l’ Emilia-Romagna si intende un territorio ricco di tradizione ma allo stesso tempo capace di rinnovarsi col tempo. E’ da questa ideologia condivisa che Gruppo Morini, leader del settore automobilistico in Emilia-Romagna da quarant’anni, ha scelto di confermarsi un punto di riferimento per la Regione con l’apertura del nuovo Hybrid Store Lexus Modena.

La mission di Lexus Modena, nuova e unica concessionaria per Modena e provincia, è quella di portare l’Omotenashi, la customer experience d’eccellenza di Lexus, in una città famosa in tutto il mondo per i motori. Non un semplice showroom ma un luogo in grado di emozionare, pensato per condividere esperienze e sensazioni attraverso quello che è il mondo ibrido Lexus, portando i visitatori a scoprire, con stile e professionalità, una tecnologia ibrida d’avanguardia unita ad eccellenza, eleganza e cura del dettaglio.

Fedele alla filosofia della Lexus Experience, studiata al fine di assicurare la miglior esperienza possibile in showroom, Lexus Modena è un luogo elegantemente progettato secondo i più alti standard espositivi, un concentrato di innovazione e tecnologia a disposizione dei visitatori.