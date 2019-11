Riapertura della Chiesa del Voto: alla scoperta della chiesa degli artisti

Si è tenuta oggi pomeriggio a Modena la doppia festa nella Chiesa del Voto: per la riapertura della chiesa di via Emilia che affaccia su corso Duomo dopo i lavori di restauro e consolidamento post sisma, e per il compatrono Sant’Omobono, con una messa celebrata dall’Arcivescovo Erio Castellucci, accompagnata da canti e musica sacra del Coro San Lazzaro.