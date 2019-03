Discarica Hera, spenti gli ultimi focolai dell'incendio - IL VIDEO

Stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dei rifiuti incendiati nel capannone della discarica Herambiente di via Caruso. I Vigili del Fuoco riferiscono che l'incendio può definirsi sotto controllo e in via di spegnimento, con la maggior parte del materiale estinta e portata all'esterno per lo smaltimento. Da ieri sera è stato possibile iniziare lo smantellamento della copertura metallica del capannone, che ha permesso l'intervento delle macchine operatrici del Comando Piacenza.