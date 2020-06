VIDEO | Vegetazione in fiamme lungo la Tangenziale, arrivano i Vigili del Fuoco

Poco dopo le 16 la vegetazione cresciuta all'interno del guardail spartitraffico ha preso fuoco lungo la Tangenziale Pasternak di Modena, in corrispondenza della stazione di servizio Enerfuel dei Torrazzi. E' stato lo stesso benzinaio al lavoro a pochi metri dallincendio ad avvertire i Vigilid del Fuoco, che in pochi minuti si sono portati sul posto e hanno spento le fiamme.

E' intervenuta anche la Polizia Municipale per questioni di sicurezza e di gestione del traffico. Il rogo non ha causato problemi nè danni, ma non si conoscono le cause che lo hanno innescato. (video di Giuseppe Cucinella)