Insegnanti precari manifestano sotto la Prefettura: "Siamo a scadenza. Estate da disoccupati"

I precari hanno denunciato oggi pomeriggio i pochissimi corsi di specializzazione sul sostegno (Tfa) per tutti gli ordini di scuola tanto che a livello regionale il corso 2019 è solo per 320 posti, di cui 220 a Bologna e 100 a Modena. "Da segnalare a tale proposito che gli incarichi sul sostegno, in tanti casi quest’anno sono stati assegnati tardivamente, tanto che a novembre scorso molte classi e molti studenti ne erano ancora privi. Non essendoci abbastanza specializzati sul sostegno, sono stati utilizzati docenti senza competenze specifiche, situazione questa che è destinata a ripetersi anche nei prossimi anni", proseguono i sindacati.