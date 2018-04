Integrare grazie allo sport. Il torneo che porta in campo e supera le difficoltà

La "Communities CEIS CUP" è una manifestazione calcistica amichevole che vuole mettere in campo tutte le realtà del Consorzoo Gruppo CEIS. Trasformando il disagio in aggregazione, coinvolgendo tutte le Comunità e attività esistenti sul territorio, valorizzandole con lo sport ed accrescendo le potenzialità di interscambio culturale e sociale. E il progetto ha avuto inizio ieri sera con i ragazzi stranieri non accompagnati che hanno disegnato il logo di questo progetto.