“In sella alla Vita” il mondo ippico come strumento di integrazione della disabilità

Si è conclusa la prima parte del progetto “In sella alla vita” che punta all’integrazione dei bambini con disabilità attraverso la disciplina ippica.

Gruppi di bambini e ragazzi provenienti dalle scuole modenesi che hanno fatto domanda hanno infatti potuto partecipare al progetto che prevedeva, grazie alla cooperazione dei soldati dell’Accademia Militare di Modena, dell’associazione il Paddock e del Lions Club Modena host, l’avvicinamento al mondo dei cavalli a come si realizzano i ferri per gli zoccoli, laboratori artistici e persino provare a cavalcare gli esemplari presenti nelle scuderie dell’Accademia.

Alla chiusura di questo progetto i ragazzi che hanno partecipato hanno esposto i loro lavori artistici, dai disegni alle poesie ai ferri decorati in tema natalizio. E per concludere in bellezza non poteva mancare uno speciale Babbo Natale e la sua slitta trainata da cavalli