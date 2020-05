Itinerari Modenesi - Il Santuario di Madonna di Puianello

Ora che sono ripartire le gite fuori porta uno dei luoghi modenesi da visitare è certamente il Santuario della Madonna della Salute, ma nota a tutti come Madonna di Puianello. Questo luogo sperduto tra le colline del Grasparossa, a pochi chilometri da Torre Maina, se venite da Maranello, e da Levizzano, se giungete da Castelvetro, è perfetto per chi cerca la pace e un buon itinerario a piedi in mezzo alla natura. L'edificio, in stile barocco, ristrutturato nel corso del Novecento, è caratterizzato da una grande croce doppia illuminata , che rende l'edificio visibile anche in lontananza. Mentre dal parcheggio si apre un breve itinerario sul dorso della principale collina per raggiungere la croce.