Torna la Lambruscolonga di primavera a Modena. Al via il tour provinciale del format

Il 4 Maggio torna a Modena la Lambruscolonga, l'evento enogastronomico che raccoglie ogni edizione in centro duemila persone appassionate di enogastronomia e cultura modenese. Quattro i percorsi enosensoriali nei locali simbolo del centro, per assaggiare i migliori lambruschi con stuzzichini creati ad hoc. Un appuntamento che quest'anno si arricchisce con altre tappe della Lambruscolonga nei prossimi mesi nelle principali città della provincia di Modena, per tornare a Ottobre a Modena. Tanti gli ospiti importanti come il baritono Felipe Oliveira e il guiness world record Alle Tattoo, e anche tanta beneficenza con la partecipazione di Aut Aut.

