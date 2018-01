La Leggenda del Tortellino. La guerra tra Modena e Bologna

Se il tortellino sia modenese o bolognese è uno dei grandi dilemmi del nostro territorio. E dietro a tale quesito si cela una leggenda risalente al 1200. La storia è ambientata a Castelfranco Emilia, un paese tra i due capoluoghi. All'epoca, in una locanda chiamata Corona, si fermò a dormire una bella Marchesina, il locandiere accompagnò la dama in camera e attratto da lei la guardò dallo spioncino della porta. Di tutto il corpo rimase colpito dal suo ombelico, e preso dall'euforia lo riprodusse grazie alla sfoglia. In realtà questo prodotto è noto anche come l'Ombelico di Venere, infatti secondo la ricostruzione dello scrittore modenese Alessandro Tassoni, nella sua Secchia Rapita, quell'evento avvenne la notte della battaglia di Zappolino e al poto della Marchesina vi era proprio la dea Venere. E dato che in quel momento Castelfranco Emilia era sotto il dominio dei modenesi, anche il tortellino sarebbe di fatto modenese.