L'inquinamento elevato aumenta la possibilità di leucemia nei bambini. L'importante scoperta UniMoRe

Uno studio modenese di UniMoRe e ASEOP, Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica Onlus, ha consentito di riscontrare un rapporto molto stretto tra la leucemia infantile e l'inquinamento. Non si tratta solo di una conferma dei danni dell'inquinamento sulla salute, ma secondo il prof. Marco Vincenti e il dott. Tommaso Filippini del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell'UniMoRe, una certa quantità di inquinamento ben definita da una certa distanza dalle vie principali di traffico aumenta in maniera consistente la probabilità nei bambini di ammalarsi di leucemia. lo studio è pubblicato da oggi nell'articolo "Association between outdoor air pollution and childhood leukemia: a systematic review and dose-response meta-analysis". Leggi l'articolo