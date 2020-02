Il dott. Antonio Luciani, direttore del Pronto Soccorso del Policnico, spiega le procedure di triage adottate per fronteggiare l'emergenza e fa un primo bilancio dell'attività. L'appello ai cittadini a non presentarsi direttamente in ospedale è stato colto e contente anche di aprire una riflessione sull'utilizzo spesso improprio che viene fatto dei Pronto Soccorso da parte di pazienti in condizioni di tutto sommato buona salute.