Il vignolese Ludovico Fossali campione del mondo di arrampicata guarda a Tokyo 2020

Il giovanissimo Ludovico Fossali, classe 1997, di Vignola è il nuovo campione del mondo di arrampicata. Ha infatti vinto il titolo di campione del mondo di arrampicata nella modalità Speed ai campionati mondiali 2019 tenutisi lo scorso Agosto in Giappone. Come se non bastasse ha vinto anche la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.