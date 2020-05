VIDEO | Scuola e covid: la destra studentesca contro il Ministro Azzolina

Si sono radunati oggi in Piazza Mazzini alcuni studenti dell'area di destra e centro-destra per manifestare, seguendo le regole della distanza di sicurezza, contro il Ministro dell'Istruzione Azzolina, per come ha gestito sia il secondo quadrimestre, sia l'esame di Stato. Tra i punti principali della loro manifestazione vi sono il milione e seicentomila famiglie (su otto milioni) che non hanno potuto accedere alla didattica a distanza, la mancanza di una regolamentazione della didattica a distanza, gli studenti BES e DSA che non hanno avuto il supporto di cui ancora oggi avrebberonecessità. Per poi consegnare le proprie penne al comune visto che il Ministero pensa che la scuola sia solo il luogo