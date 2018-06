Storia e successi di Maranello Corse. Presidente Zanadel: "E' la passione che ci spinge"

Il Presidente Nicola Zandanel, ha illustrato la realtà di di Maranello Corse, dalla nascita fino ai risultati ottenuti in questa stagione: "Maranello Corse è nata nel 2015 per una grande passione verso il mondo delle corse su strada. Gestiamo le corse a 360 gradi, da chi ha bisogno per la prima volta a chi deve andare lontano e non sa come gestire la trasferta. Noi curiamo tutto dall'iscrizione alla prenotazione in albergo, oltre che al noleggio, gomme e tutto quello che è necessario per affrontare la corsa senza alcun problema. Siamo forti in Emilia, ma abbiamo parecchi equipaggi anche in Toscana. Quest'anno abbiamo iniziato le corse ad aprile con un rally day a Piombino, non è stata una gara eclatante, ma possiamo dire di aver ben figurato. Il weekend successivo, in Corsica, un pilota che a volte corre per noi è arrivato primo assoluto."

"Noi lavoriamo su diversi campionati perché il mondo del rally, in Italia, è molto variegato - ha spiegato il Presidente - Lorenzo Grani, nostro giovane ragazzo di Maranello, sta partecipando al campionato italiano WRC (che equivale alla Serie D del calcio), mentre Giacomo Guglielmini partecipa al trofeo International Rally Cup, che è tra le quattro gare più belle d'Italia. In entrambi i campionati, con la stessa macchina, siamo in testa alla classifica. La scorso fine settimana, due equipaggi hanno corso in Toscana con Carlo Alberto Senegagliese primo assoluto e Stefano Bertini quarto. Sempre domenica, Lorenzo Grani al Rally della Marca Trevisana ha ottenuto il primo posto di classe nel campionato Italiano WRC".

Infine, si è soffermato sulla partnership con la Lega Italiana Fibrosi Cistica: "Mi sembra giusto poter aiutare chi ne ha bisogno - ha detto il presidente Zandanel - anche se in realtà noi facciamo poche cose. Quando abbiamo instaurato collaborazioni con associazioni di questo tipo, abbiamo sempre messo il loro logo sulla macchina. Da quest'anno, è iniziata la partnership con la Lega Italiana Fibrosi Cistica sezione Emilia e siamo partiti con la notte rossa a Maranello, dove per la prima volta è stato apposto il loro marchio sulle nostre macchine. La prima gara con il logo di questa associazione, invece, è stata la vittoria di Senegagliese. Il nostro obiettivo è dare visibilità a queste associazioni e lo facciamo con il cuore".