Marika e Mia. Madre e figlia emozionano con performance di Pole Dance

Insieme alla figlia Mia, applica movimenti e coreografie, apprezzate non solo per la tecnica , ma soprattutto per il coinvolgimento emotivo che trasmettono insieme: "La Pole ci ha unito ancora di più, insegnamo l'una all'altra, vinciamo le nostre paure - spiega - superando il timore di stare a testa in giù, solo così ci si è aperto un nuovo mondo". Marika, che ha superato le migliaia di visualizzazioni sul social postando le loro coreografie, ci confida il desiderio di voler dare il brevetto per poter insegnare ai bambini. Una bellissima disciplina per tutti che rende flessibili e tonici.