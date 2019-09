Metodo Four: è modenese il metodo che associa le aree del cervello alla musica

Era il 1970 quando venne scoperto che il cervello umano era diviso in tre parti, ma che esse erano in continua comunicazione tra loro. Partendo da questi studi Laura Polato ha inventato alcuni anni fa un nuovo metodo pedagogico in grado di insegnare la musica partendo da questa suddivisione in tre parti del cervello. Oggi Laura, insieme al suo responsabile alla specializzazione strumentale Nicola e a diversi insegnanti di musica che usano questo metodo che hanno tra i 19 e i 26 anni, ha portato questo metodo in ben 5 scuole italiane, e tante altre vorrebbero adottarlo.