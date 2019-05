Modena Pride, il Ministro Fontana sostiene la Processione di riparazione

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, l’On. Lorenzo Fontana, a conclusione di un comizio tenutosi a Modena lo scorso 23 maggio, ha incontrato i rappresentanti del Comitato “San Geminiano Vescovo” rilasciando una video intervista dove auspica che tutti partecipino alla pubblica Processione di riparazione indetta in concomitanza con il Modena Pride. Fontana ha registrato questa videointervista in compagnia di Alberto Bosi, neoletto consigliere leghista.

Il Ministro ha aggiunto che spera "nessuno tenti di ostacolare un raduno di preghiera pacifico e democratico", aggiungendo che "a differenza di quanto qualcuno auspicherebbe, è importante mostrare i simboli cristiani che sono di fatto le nostre radici".

"Questo, di fatto, è un grande trionfo per il nostro Comitato, che dimostra di aver toccato un tema sensibile anche per i pochi politici, a prescindere dal loro orientamento, disposti a difendere e ad appoggiare i valori cristiani", commentano gli organizzatori.