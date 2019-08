I Modena City Ramblers a bordo della "Mare Jonio" - IL VIDEO

Approfittando del loro tour in Sicilia, i Modena City Rambers hanno fatto tappa anche a bordo della nave Mare Jonio, l'imbarcazione di Mediterranea Saving Humans, impegnata nelle operazioni di soccorso ai migranti in mare. "Una sorpresa meravigliosa. Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i Modena City Ramblers. A bordo qualche canzone, cantata insieme all'equipaggio, e tanta energia per continuare la nostra missione. Mediterranea non si ferma, stiamo per tornare in mare", ha commentato l'organizzazione sui social.