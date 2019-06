Partiranno da Modena a metà Luglio per essere pronti il 21 ad iniziare la Mongol Rally 2019 che da Praga li condurrà fino in Siberia a nord della capitale mongola. Ad intraprendere questo viaggio è il trio dei Pastafarian. Modena con finalità di beneficenza, ovvero di salvare la deforestazione, a bordo di una Panda vintage dai colori giallo e blu, e come mascotte di questo viaggio è stato scelto il Tortellone.