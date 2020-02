IL VIDEO - Modena Run4Rare: domenica si corre “in fucsia” per le malattie rare

Al Parco Novi Sad di Modena la sesta edizione della corsa/camminata non competitiva organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Modena e promossa da Sanofi Genzyme e con il patrocinio di Comune di Modena e Uniamo: l’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema delle malattie rare, che colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia e 30 milioni in Europa. Tre i testimonial scelti: oltre ai runner Alessia Bellino e Mohamed Moro, anche la modenese Roberta Tino mamma di Simone, nato con una malattia rara diagnosticata solo lo scorso marzo.