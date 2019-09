Modena Smart Life 2019: viaggio nel futuro del digitale ed Intelligenza Artificiale

Nel lungo weekend del 27, 28 e 29 Settembre torna l'evento digitale più importante dell'Emilia-Romagna, e uno dei principali a livello nazionale, ovvero il Modena Smart Life, il festival della cultura digitale. Iniziative, conferenze e installazioni per mostrare concretamente come le innovazioni cambiano la nostra vita, il lavoro e i saperi. Modena Smart Life è un grande evento che coinvolge il territorio con attività volte a far conoscere ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni cosa cambia con l'avvento delle tecnologie digitali nei vari ambiti di attività del genere umano.