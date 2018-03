Modena sotto la neve, le previsioni per le prossime ore

Questa mattina Modena si è svegliata nella neve, con alcune difficoltà legate alla mobilità extraurbana, specialmente per il dimezzamento dei treni regionali. Alcune critiche sono arrivate dai social per non aver liberato le ciclabili principali della città, ma ciclabili a parte, le strade principali sono libere, anche se si ricorda di mantenersi a velocità basse. Per le prossime ore è previsto un aumento dell'intensità delle precipitazioni nevose nel pomeriggio, per poi andare a ridursi durante la sera e la notte. Rispetto alla giornata di ieri, l'Allerta Meteo Emilia-Romagna ha modificato il colore d'allerta neve da giallo ad arancione. La neve dovrebbe continuare, seppur in quantità ridotte rispetto alla giornata di oggi, anche nella mattinata di venerdì, e fermarsi verso il pomeriggio lasciando spazio a precipitazioni miste neve e pioggia.