Modena Wheels. Un weekend tra auto di lusso e auto d'epoca nelle piazze storiche

Un weekend modenese che ha visto protagoniste le automobili sportive e d'epoca nelle piazze principali della città. Si tratta di Modena Wheels, la manifestazione che unisce motori, tradizione e innovcazione, organizzata dall'Associazione Italiana Cultura e Sport e da Idea4u. Per i visitatori del centro storico è stato possibile ammirare in piazza Grande una mostra, tra le altre, Ferrari, Maserati, Pagani, Bugatti e Lamborghini, mentre in piazza XX Settembre si è dato lustro alle automibili d'epoca di Alfa e Lancia. Se questa sera al Palazzo dei musei si parlerà di "Motor Valley Sostenibile", nella giornata di domani si darà spazio ad una domenica nel segno del verde con una bellissima sfilata di rievocazione nel circuito di Modena, ovvero presso il parco Novi Sad.