Che rapporto hanno i modenesi con i social network? Lo spiega uno studio - IL VIDEO

Internet e i social network possono essere un elemento a favore della democrazia, ma ad oggi,in queste condizioni essa non la si può sostituire con questi mezzi”. È quanto emerso da una ricerca svolta dall’Osservatorio via Emilia nel mese di aprile a Modena prendendo in esame vari soggetti di differenti età ed estrazioni sociali e che utilizzano internet e i social network in modi vari e differenti.

Lo scopo dell’Osservatorio è avere un quadro di insieme sulle opinioni dei cittadini modenesi tramite campioni della società. Giunto alla sua quarta indagine l’osservazione di quest’anno ha come cuore il tema della democrazia incrociato col tema del social network.