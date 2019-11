A 30 anni dal crollo del muro di Berlino una mostra a Modena

Un progetto fotografico che assume un particolare senso metaforico e chiama in causa il tema della trasformazione dello spazio urbanistico-architettonico. Durante questi anni, oltre a viaggi effettuati a Berlino, sia percompiere ricerche, sia per fotografare rigorosamente all’alba, la documentazione si è focalizzata nell’interpretazione fotografica degli spazi collettivi dal punto di vista urbanistico-architettonico contemporaneo, come principio costruttivo delle sostenibilità funzionali e formali di avanguardia nelle grandi metropoli.