Mostra Natalità e presepe di cartapesta nella Chiesa del Voto

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella rinnovata Chiesa del Voto in via Emilia, il pubblico potrà ammirare uno spettacolare presepe in cartapesta “Gloria in excelsis”, creato da Cartapeste Blu di Prussia. La Natività interpreta l’antica tradizione del presepio unendola a quella dell’albero di Natale. Per l’occasione Pietro Cantore allestirà nella Chiesa, e nella sua Galleria di via Farini, una mostra di dipinti sul tema, tra cui un’importante tela del pittore caravaggesco Matthias Stomer ed una rara tela del pittore veneziano Gaspare Diziani.

La Chiesa sarà aperta il venerdì (dalle 16 alle 19) e sabato, domenica e festivi (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). In occasione dell’inaugurazione, prevista l’8 dicembre, si esibirà il Coro Gospel della scuola di musica Euphonia.