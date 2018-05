Motor1Days. Ford Driving University lancia il corso di guida le Performance Cars

Un legame quello tra Ford e "corsi di guida sportiva" che si rinnova anche quest'anno nell'ambito del proprio impegno di social responsability. L'obiettivo dell'evento è quello di fornire le conoscenze necessarie per una maggiore consapevolezza della propria automobile, con particolare attenzione alla sicurezza.

Nella sua prima edizione Ford Driving University ha coinvolto oltre quattrocento partecipanti, in un corso gratuito e riservato agli acquirenti delle vetture della serie Performance car. In questo secondo anno il progetto torna per una full-immersion di una giornata nel corso della quale possono vivere un'esperienza emozionante e istruttiva.

Esclusivi anche i circuiti coinvolti per questa iniziativa, scelti per garantire ai partecipanti la massima sicurezza, e tra questi spiccano quelli di Modena, Magione e Anagni. Su di essi, gli acquirenti di Focus ST, Focus RS, Mustang e, a breve, Fiesta ST, entreranno in contatto con le proprie Performance car, riuscendo a dominare anche le situazioni più estreme.

Il corso dura nove durante le quali si affronteranno vari temi relativi al controllo della vettura, dal controllo della sicurezza alla sbandata, dal controllo in sovrasterzo fino alle condizioni limite. Per chi fosse interessato a questo tipo di esperienza trova tutte le informazioni necessarie sul sito forddrivinguniversity.it.