IL VIDEO - Auto in fiamme in via Caruso: muore una persona

Questa notte alle 3.10 è scattato l'allarme per un'auto in fiamme in via Caruso, la laterale di via Nonantolana che conduce alla discarica Hera, alla periferia nord della città. I Vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto e hanno spento il rogo che ormai avevano già completamente distrutto una Fiat Panda: all'interno dell'abitacolo si trovava una persona, arsa completamente dalle fiamme.