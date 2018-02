Il Museo della Bilancia. La storia d'eccellenza di Campogalliano

Una delle caratteristiche più entusiasmanti del nostro territorio è che ogni comune primeggia per un talento, e Campogalliano è in Italia e all'estero riconosciuta come la capitale della bilancia. E' proprio in questo luogo che dal tardo medioevo si producono tra le migliori bilance del mondo e sempre qui ha sede la più importante azienda di bilance d'Europa. E così nel 1989 si pensò di unire questa tradizione in un museo, coinvolgente e adatto a grandi e piccini. Oggi il Museo della Bilancia raccoglie ben 1177 numeri di inventario, di cui tre quarti sono bilance di vario genere e il rimanente è composto da pesi (anche monetari) e pesiere, misure lineari e misure di capacità sia per aridi che per liquidi. Un viaggio che va dall'Antica Roma fino ad oggi, passando per la scoperta dei pianeta e dei satelliti, con i concetti di densità e di spazio, per arrivare poi alle bilance più precise al mondo, dove l'errore sperimentale tende a zero.