"Michael 50". Al Museo Ferrari tifosi da tutto il mondo per i 50 anni di Schumacher

Ha aperto questa mattina la mostra Micahel 50 al Museo Ferrari di Maranello in in occasione del 50° compleanno del pluri-campione del mondo. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti record. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, il Campione tedesco ha conquistato cinque Titoli Piloti consecutivi, dal 2000 al 2004, portando sei Titoli Costruttori alla Scuderia.

Nelle sale del Museo si ripercorrono quelle stagioni memorabili che il 7 volte Campione del Mondo ha fatto vivere al popolo ferrarista, e che hanno creato un mito oggi più grande che mai nel cuore di tutti i tifosi. La mostra permette di scoprire inoltre il fondamentale contributo che Michael ha dato allo sviluppo di vetture GT straordinarie nei suoi anni a Maranello, come pilota e successivamente come consulente. La mostra “Michael 50” è in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting.