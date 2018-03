Mutina Secret. Aperitivo storico con itinerari videoguidati tra leggende e curiosità

Si è tenuto in centro storico a Modena il primo dei tre appuntamenti di Mutina Secret. Un viaggio tra leggende e vurorista del nostro centro che si tiene per tre Sabati, partendo da un cocktail legato alla storia modenese e poi un itinerari con videoguida. I prossimi appuntamenti sono il 24 Marzo in via trivellari e il 31 Marzo in Calle di Luca, sempre dalle 18 alle 20.