FestivalFilosofia. Muzzarelli: "Siamo in pista e crediamo nel buonsenso dei modenesi"

Il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, ha dato il via alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 del Festival della Filosofia con le parole "Siamo in pista. Voglio ringraziare chi ha dedicato il proprio tempo e le proprie energie in questo periodo così difficile, ma abbiamo anche preso atto che i modenesi sanno comportarsi con buonsenso".